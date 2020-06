Projektreihe Parallel : Kabarettist Dieter Nuhr stellt Fotos in Oberhausen aus

Oberhausen Unter dem Titel „Dauer und Ferne“ zeigt der Fotokünstler 23 seiner Werke. Neben den großformatigen Farbfotos von Nuhr können Besucher auch Kollagen der gebürtigen Iranerin Bahar Batvand betrachten.

In ihrer sommerlichen Projektreihe Parallel zeigt die Ludwiggalerie Schloss Oberhausen von Sonntag an Bilder des Kabarettisten und Fotokünstlers Dieter Nuhr sowie Materialkollagen der gebürtigen Iranerin Bahar Batvand. Dieter Nuhr zeigt insgesamt 23 zum Teil großformatige Farbfotos unter dem Titel „Dauer und Ferne“, wie das Museum am Donnerstag ankündigte. Im Stil der konzeptionellen Fotografie bilden sie malerische, farbige Momentaufnahmen unbeachteter Orte und Dinge von seinen Reisen nach Marokko, Georgien, Vietnam und Iran. Nuhr hat vor seiner Karriere als Comedien an der ehemaligen Folkwang-Schule in Essen bildende Kunst studiert. Nuhr und Bavand haben nach eigenen Angaben nahe gelegene Ateliers in Düsseldorf und arbeiten künstlerisch viel zusammen.