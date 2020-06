Freiluft-Badespaß in Mettmann : Naturfreibad soll ab 26. Juni geöffnet sein

Mettmann Viele Mettmanner warten schon auf dieses Signal: Für die kommenden Tage werden heiße Temperaturen vorher gesagt. Wer abkühlen will, kann es voraussichtlich ab 26. Juni im Naturfreibad tun, denn das soll dann wieder öffnen.

(arue) Das Naturfreibad in Mettmann wird voraussichtlich am Freitag, 26. Juni, wieder eröffnet. Das sagt Marion Buschmann, Abteilungsleiterin für Schule, Kultur und Sport der Stadt Mettmann. Vor kurzem habe es noch eine Begehung gegeben, sie habe gezeigt, dass nun alles in Ordnung ist. Um alle Abstands- und Hygieneregeln in der Corona-Krise einhalten zu können, muss die Stadt Mettmann die Abläufe in dem Freibad verändern. Ziel dabei ist es, Besucherströme zu steuern und Wartezeiten zu vermeiden. Vorbild für die Planungen in Mettmann ist das Freibad in Düsseldorf-Lörick.