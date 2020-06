Kloster Kamp : Die Schatzkammer darf wieder Besucher empfangen

Kamp-Lintfort Die Corona-Pause ist vorbei. Allerdings sind nur die Räume im Erdgeschoss für Besucher zugänglich, weil auf der Treppe kein Mindestabstand zwischen Personen gewährleistet werden kann. Ein Flyer informiert über die Ausstellung im Obergeschoss.

Allerdings sind nur die Räume im Erdgeschoss zugänglich. „Auf der Treppe können wir den Abstand von 1,5 Metern nicht gewährleisten“, erklärt Peter Hahnen, Leiter des Geistigen und Kulturellen Zentrums. Für unfreiwillige Begegnungen im engen Treppenhaus gebe es noch keine Lösung. Entsprechend der Corona-Vorschriften gilt die Mundschutz-Pflicht. In einem Raum dürfen sich nicht mehr als zwei Gäste oder eine Familie aufhalten. Hahnen hat mit seinen Mitarbeitern einen Flyer erstellt, der nun im Eintrittspreis von drei Euro enthalten ist. In ihm sind Erklärungen zu den Schätze nachzulesen, die im Ausstellungsraum zu bewundern sind. Sozusagen zum Ausgleich dafür, dass die Ausstellung nicht komplett zugänglich ist. So bekommen die Besucher einen Einblick in die wichtigsten Eckpunkte der Kloster-Geschichte: Das originale Gewand der Kamper Mönche, der alte Grenzstein, die Gemälde mit dem Stammbaum der Tochterklöster und des Abts Petrus. Ergänzt wird dieser Einblick durch einen kleinen Film.