Förderprojekt in Mettmann : Rotarier spendieren Schülern Notebooks

Förderprojekt in Mettmann

Mettmann Zwei Service-Clubs haben in Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund gebrauchte Laptops gesammelt, die sie – aufgearbeitet – an Kinder weitergeben, die bislang noch keines haben. Jetzt wurden die ersten sechs überreicht.

An den Tischen sitzen fünf Kinder und Jugendliche, vor sich jeweils ein Notebook. Noch wissen sie nicht, welches der Geräte für sie bestimmt ist, denn das soll das Los entscheiden. Gewiss ist, dass jeder heute mit einem eigenen Notebook nach Hause gehen wird.

Zwar sind die Geräte nicht neu, aber sie sind aufbereitet und internettauglich, so dass sie sich fürs Homeschooling eignen. Unter dem Motto „Mehr Chancen für die Bildung“ haben sich bereits im März der Kinderschutzbund Ortsverband Mettmann und der Rotary Club Mettmann zusammengetan, um benachteiligten Kindern ein Endgerät zu beschaffen, mit dem sie am Homeschooling teilnehmen können. In einem Pressegespräch stellten die Beteiligten ihr Projekt jetzt vor.