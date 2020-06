Lise-Meitner-Gymnasium in Anrath : Schüler zeigen Ausstellung im Treppenhaus

Lise-Meitner-Gymnasium in Anrath

Willich Der Literaturkurs der Q1 des Lise-Meitner-Gymnasiums wollte eigentlich ein Theaterstück aufführen. Doch das ist wegen Corona nicht möglich. Stattdessen zeigen die Schüler eine Ausstellung.

Diese vielen Fotos setzten die Schüler in die Zugfenster ein, die normaler­weise unterschiedliche Landschaften gezeigt hätten. Im Treppenhaus entstand auf dem Weg zur ersten Etage ein roter Zug, der dank der Fotos Einblicke in das Stück gibt. Zudem richteten die Schüler eine Fotowand an den Glasscheiben des Treppenhauses ein und deponierten unter dem Zug Requisiten des Stückes. Mit einer Vernissage feierten die Schüler samt Tendyck und Krempe sowie dem Willicher Künstler Waleed Ibrahim nun die Ausstellungseröffnung.