Graffiti-Projekt : Schüler haben was gegen Cybermobbing

Mettmann Vier Mettmanner Schulen dürfen sich mit dem Titel „Courageschule – Schule ohne Rassismus“ schmücken. Dazu gehört das Berufskolleg Neandertal.

Der Titel wird verliehen, wenn an der Schule mindestens 70 Prozent der Schüler, Lehrer und Angestellter den Aufruf unterschreiben. Am Berufskolleg wurden etwas mehr als 80 Prozent.

Der Mettmanner Künstler David Augustyniak hat mit der Projektgruppe ein Graffito entworfen, das, wenn das Projekt genehmigt und auch die Finanzierung gesichert ist, auf eine Wand an zentraler Stelle im Foyer des Gebäudes B der Schule aufgetragen werden soll, um die Schüler ständig an verantwortungsvollen Umgang mit den sozialen Netzwerken zu erinnern.

Besonders betont wurde, dass die Schulleitung bei Uneinsichtigkeit und wiederholtem verwerflichem Umgang auch vor endgültigen Maßnahmen nicht zurückschrecken würde. Aber hier waren sich Enzenberger und Petra Bertelsmeier einig, dass es an ihrer Schule nicht an Unterstützung mangele, dass die gesamte Lehrerschaft und überdies die Schulsozialarbeiterin Simone Most jedem, der Hilfe braucht, nach besten Kräften zur Verfügung stehen.

An die Präsentation schlossen sich aus der Reihe der Lehrerkollegen Vorschläge an, wie das Graffito noch aussagekräftiger, noch anpackender gestaltet werden könnte, die sowohl von den Schülern als auch von Enzenberger aufgenommen wurden, um sie in der Projektgruppe zu diskutieren und umzusetzen. Am 24. Februar wird das Graffito mit dem Künstler und der Projektgruppe vervollständigt und angebracht und soll beim Neujahrsempfang am 29. Februar vorgestellt werden.