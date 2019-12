Persönlich : Daniels Therapie ist teuer

Es war Michael Massenberg beim Pressegespräch anzumerken, dass ihm die schwere Krebserkrankung des elfjährigen FCW-Jugendfußballers Daniel sehr nahe geht. Zusammen mit seiner Tochter Michaela Massenberg rief der Vorsitzende des 1. FC Wülfrath zu einer Spendenaktion auf, damit Daniel wichtige Heilungsmaßnahmen bekommt, die sein Leben retten können.

Es geht vor allem um eine Neuroblastom-Therapie im Krankenhaus Sant Joan de Déu in Barcelona. In Zusammenarbeit mit einer Klinik in New York wird im Rahmen einer klinischen Studie eine Therapie eingesetzt, die es sonst in Europa nirgendwo gibt. Patienten aus der ganzen Welt kommen dort hin – die verfügbaren Plätze sind stark begrenzt.