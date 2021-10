Planungen in St. Tönis : Fragen und Antworten zum Campus-Projekt

Das Areal, auf dem der Campus entstehen könnte, liegt zwischen Vorster Straße, Düsseldorfer Straße und altem Wasserturm. Foto: Marc Schütz

St Tönis Auf einem Feld am alten Wasserturm in St. Tönis könnte nicht nur ein Verwaltungsneubau entstehen, sondern auch ein Schulzentrum plus Turnhalle und Kulturforum. Die Stadtverwaltung beantwortet die wichtigsten Fragen zum Thema Campus-Projekt.