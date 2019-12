Lichttest : Polizei kontrolliert junge Radfahrer

Mettmann In der dunklen Jahreszeit ist eine sehr gute Beleuchtung besonders wichtig. Doch es gibt immer wieder eklatante Mängel an den Rädern.

In den vergangenen beiden Wochen haben Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Mettmann in Kooperation mit der Kreisverkehrswacht Mettmann und der Zweiradmechaniker-Innung Mettmann im gesamten Kreisgebiet die Beleuchtungen von jungen Radfahrern überprüft. Im Fokus der Fahrrad-Lichttest-Aktion 2019 standen dabei bereits im elften Jahr in Folge abermals Rad fahrende Schülerinnen und Schüler auf ihren Wegen zu ihren weiterführenden Schulen.