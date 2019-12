Gutes Werk in Mettmann : Schützen spenden Kaffee an die Tafel

Schützen spenden Kaffee an die Tafel

Gutes Werk in Mettmann

Das ließen sich die Schützen nicht nehmen: Die Spenden übergaben persönlich an die Tafel Prinzgemahl Robin Bödeker, Schützenkönigin Kirsten Sylvester, Schirmherrin Esther Dittmann-Günther, Leiterin Gisela Fleter und Königsgemahl Christof Strullmeier. Foto: SChützenverein

Mettmann Kaffee, Kakao und Süßigkeiten übergab die Jägerkompanie gleich kiloweise an die gemeinnützige Organisation.

(arue) Kirsten Sylvester, die Schützenkönigin der St. Seb. Schützenbruderschaft 1435 Mettmann, hat mit ihrer Jägerkompanie jetzt eine Spende an die Mettmanner Tafel übergeben.

Dies hat die Schützenkönigin zum Anlass genommen, mit ihrer Königskompanie 52 Kilo Kaffee, 15 Kilo Kakao, 7 Kilo Cappuccino sowie 8 Kilo Süßigkeiten an die Tafel zu spenden. Diese Spende hat die Jägerkompanie jetzt an die Tafel übergeben, in der Hoffnung, damit vielen Bedürftigen eine kleine Freude zu machen und ein würdiges Fest zu ermöglichen. Die Leiterin der Tafel, Gisela Fleter, sowie die Schirmherrin Esther Dittmann-Günther freuten sich über diese Unterstützung sehr und bedankten sich stellvertretend für die Tafelgäste.