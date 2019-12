Mettmann : Zu hohe Ausgaben: Alle Städte lehnen den Kreishaushalt ab

Mettmann Der Kreistag hat mit großer Mehrheit einen Doppelhaushalt für die Jahre 2020 und 2021 verabschiedet. Dagegen stimmten Grüne, Linke und AfD. 2020 will der Kreis 642,8 Millionen Euro ausgeben (2021: 655,6). Dem stehen aber nur Einnahmen von 624,5 Millionen Euro in 2020 (2021: 655,5) gegenüber.

Der Hebesatz der Kreisumlage steige gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig um 0,93 Prozentpunkte auf nun 29,21 Prozent, teilt die Kreisverwaltung mit. Damit tragen die zehn kreisangehörigen Städte in 2020 mit insgesamt 388,5 Millionen Euro zur Finanzierung des Kreishaushalts bei. Für 2021 liegt der geplante Hebesatz bei 31,42 Prozent (417,9 Millionen Euro). Auf Monheim entfällt mit 137,48 Millionen Euro in 2020 (2021: 147,88) wieder der Löwenanteil. Hilden muss 2020 29,09 Millionen Euro Kreisumlage aufbringen (2012: 31,29), Haan 16,47 Millionen Euro (2021: 17,72).

Hildens Bürgermeisterin Birgit Alkenings und ihr Langenfelder Amtskollege Frank Schneider haben im Kreistag im Namen der Repräsentanten aller zehn Kreis-Städte zum Kreis-Etat Stellung genommen. Sie lehnen den Doppelhaushalt ab. Die Wirtschaft verliere sichtbar an Schwung, so Alkenings. Das werde auch Monheim zu spüren bekommen: „Falls in Monheim der Ertrag aus der Gewerbesteuer sinken sollte, fallen hohe Beträge den anderen Städten zu, die zu schweren Verwerfungen in den dortigen Haushalten führen.“ Auch Schneider warnte vor einem Abschwung: „Das führt dazu, dass die kreisangehörigen Städte mit geringeren Steuereinnahmen rechnen müssen, was zu niedrigeren Einnahmen und damit womöglich höheren Defiziten führen wird.“ Der Sprecher der Bürgermeisterkonferenz machte einige Vorschläge zu Ausgabekürzungen des Kreises und erklärte klipp und klar: „Die den Städten abgeforderten finanziellen Belastungen durch den Kreis nehmen den Kommunen die Luft zum Atmen.“ Zudem hat Monheim erfolgreich gegen Teilumlagen geklagt. Auch das würde andere Kreisstädte zusätzlich belasten. Oder sie ermutigen, ebenso diesen Weg einzuschlagen. Hilden beispielsweise könnte sich gegen die Finanzierung der Kreisstraßen wehren, sagte Alkenings: „Die bezahlen wir nämlich mit, ohne dass es einen Meter in Hilden gibt.“