Erkelenzer Grundschule : Franziskus-Schüler mit eigenem Garten

Auch am Standort Erkelenz ist nun ein Garten für die Schüler der Franziskus-Schule entstanden. Foto: Anke Backhaus

Erkelenz Nicht nur am Standort in Houverath, sondern jetzt auch in Erkelenz hat die Franziskus-Schule einen Schulgarten. Die erste Aussaat von leckerem Gemüse ist nun erfolgt.

Die Kinder sind sehr fleißig. Raus aus dem Klassenraum, rein in den neuen Garten – das beobachtet auch Hedwig Michalski, de Leiterin der Franziskus-Schule, erfreut. Nicht nur am Standort Houverath, sondern jetzt auch in Erkelenz haben die Schülerinnen und Schüler nämlich ihren eigenen Schulgarten bekommen. Hilfreich zur Seite stehen den Schülern die Experten der Gemüseackerdemie.

„Die Kinder lernen den Naturkreislauf so besser kennen. Sie lernen, was alles zu tun ist, ehe man das Gemüse essen kann, woher es überhaupt kommt“, erklärte nun Hedwig Michalski bei der ersten Pflanzaktion. Aktuell beteiligt sind die Klassen 2c und 3c, deren Klassenlehrerinnen Sarah Moss und Anna Coenen sind. Auch die Kinder, die den offenen Ganztagsbetrieb der Schule besuchen, werden sich künftig um die ersten zarten Pflänzchen kümmern, ehe sie geerntet werden können.