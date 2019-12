Adventsstimmung in Mettmann : Obschwarzbach lockt mit Weihnachtsmärkten

Mettmann Rund um die Katholische Kirche und am Landgasthaus Bibelskirch gibt es Adventliches zu entdecken.

(arue) Endspurt auf den Weihnachtsmärkten: Wer noch nach einem hübschen Geschenk sucht oder sich von der adventlichen Stimmung anstecken lassen will, hat am Wochenende in Obschwarzbach reichlich Gelegenheit dazu. So veranstaltet die katholische Kirchengemeinde von St. Judas Thaddäus am Freitag und Samstag, 20. und 21. Dezember, einen Weihnachtsmarkt auf dem Platz hinter der Katholischen Kirche. Um ihn zu organisieren, haben sich der Ortsausschuss der Kirchengemeinde, der Bürgerverein Ob- u. Niederschwarzbach, die Freiwillige Feuerwehr Mettmann sowie der Städtische Kindergarten Obschwarzbach zusammengetan. Die Öffnungszeiten sind Freitag von 17 bis 22 und Samstag von 16 bis 22 Uhr. Geboten werden rund um den großen Tannenbaum vor allem kulinarische Köstlichkeiten. Doch auch der Weihnachtsmann schaut an beiden Tagen vorbei und verteilt kleine Geschenke an die Kinder.