Bauarbeiter beschädigen Versorgungskabel : Stromausfall legt Ladenkassen lahm

Mettmann Geschäfte mussten zeitweise schließen oder manuell kassieren.

(arue) Einen Stromausfall von rund einer halben Stunde gab es jetzt zwischen 11.15 und 11.45 Uhr in Mettmann. Betroffen war offenbar ein größeres Gebiet, denn neben Teilen der Innenstadt waren beispielsweise auch Haushalte an der Ruhrstraße ohne Versorgung. Das hatte weit reichende Auswirkungen. Ampeln fielen aus, Geschäfte mussten zeitweise schließen. „Unser Kassensystem ist abgestürzt“, vertröstete eine Verkäuferin Kunden, die vor einem Laden an der Mühlenstraße warteten, „wir machen auf, sobald es wieder in Betrieb ist“. Ein benachbartes Geschäft war ebenfalls für rund 25 Minuten, wie eine Verkäuferin schätzt, in Dunkelheit gehüllt. „Wir haben in dieser Zeit manuell kassiert“, berichtet sie.