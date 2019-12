Handball : Spielerinnen des TB Wülfrath laufen für guten Zweck auf

Wülfrath Auch Spielerinnen des Regionalligisten TB Wülfrath stehen in der Nordrhein-Auswahl, die am Samstag zur Benefiz-Partie antritt.

Die meisten Handballer in der Region haben in der vergangenen Woche die letzten Meisterschaftsspiele des Jahres ausgetragen und damit das sportliche Jahr 2019 beendet. Die Handballerinnen des TB Wülfrath schieben allerdings Extraschichten. Da die Sporthalle Fliethe lange gesperrt war, empfing die Mannschaft von Trainer Michael Cisik gestern Abend noch die SG Überruhr zum Regionalliga-Nachholspiel in der Kalkstadt. Aber auch nach dieser Partie können sich einige TBW-Spielerinnen noch nicht auf die Weihnachtstage einstellen. Sie haben sich bereiterklärt, für einen guten Zweck die Handballschuhe ein letztes Mal im laufenden Kalenderjahr zu schnüren. Bei einem Benefizspiel am Samstag um 18.30 Uhr in der Arena Schwelm stehen gleich neun Wülfratherinnen in einer Auswahl vom Handballverband Niederrhein und Mittelrhein, die auf ein Auswahlteam aus Westfalen trifft.