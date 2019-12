Bauprojekt in Mettmann : An der Teichstraße wird weiter gebaut

So sollen die Gebäude des Projektes „Cube 4 You“ an der Teichstraße nach Fertigstellung aussehen. Die der Straße zugewandten Häuser haben drei Geschosse, die im hinteren Bereich zwei. Foto: Cube 4 You

Mettmann Nach einer Pause geht es nun voran: Die Pläne wurden geändert, 37 Wohnungen sollen in vier Häusern entstehen.

Still war es geworden um das Bauprojekt an der Teichstraße 41. Bauarbeiter hatten einen ersten Aushub vorgenommen und die Wanne mit Planen gesichert. Dann wuchs ganz offenbar nicht gerade Gras, aber irgendwie doch Moos über die ganze Sache, und viele Mettmanner gingen an der menschenleeren Baustelle vorbei und fragten sich, wann es denn endlich weitergeht. „Jetzt“, kündigt Frank Münch an: Der Architekt ist Leiter Projektentwicklung bei der Essener Harfid GmbH. Und die wird das begonnene Werk jetzt vollenden.

37 Eigentumswohnungen sollen auf dem Gelände entstehen mit einer Gesamt-Wohnfläche von 3700 Quadratmetern. Sie werden verteilt auf vier Gebäude, so genannte „Kuben“, daher der Name des Projekts: „Cube 4 You“, frei übersetzt also „Würfel für dich“. Bereits 2018 hatte die Stadt Mettmann die Baugenehmigung für das Projekt erteilt. „Allerdings handelte es sich dabei um ein Produkt, das besser nach Düsseldorf-Kaiserswerth gepasst hätte, aber nicht nach Mettmann“, sagt er.

Bei Aushubarbeiten ist der Bagger kürzlich in der lehmigen, nassen Erde versunken. Das Bauunternehmen arbeitet an Lösungen. Foto: Cube 4 You

Info Auch eine Tiefgarage ist geplant Das Projekt ist mit vier Wohneinheiten, 37 Eigentumswohnungen und 39 Tiefgaragenstellplätzen geplant. Im Erdgeschoss gibt es eigene Gärten, die Wohnungen in den oberen Geschlossen haben Balkon oder Terrasse. Die Vermarktung hat die Düsseldorfer Firma Raumgut Immobilien GmbH übernommen. Kontakt: info@raumgut.com.

Denn geplant waren Zweiraum-Wohnungen mit einer Fläche von 90 Quadratmetern – also eher etwas für jüngere Paare ohne Kinder. Zudem sollte das Projekt auch noch „Parkresidenz“ heißen – ein bisschen zu überkandidelt, finden die Planer jetzt. Also rollten sie die Entwürfe noch einmal neu auf und gestalteten das Projekt neu.

Ende August beantragten sie bei der Stadt Mettmann dann eine Nachtragsbaugenehmigung. „So lange konnten wir nicht anfangen“, erläutert Münch. Jetzt sind barrierefreie Dreiraumwohnungen mit einer Fläche zwischen 66 und 125 Quadratmetern geplant, die für ältere Menschen interessant sein könnten, die ihr eigenes Haus aufgeben und sich kleiner setzen möchten. Oder Pendler, die in Mettmann leben und in Düsseldorf arbeiten. Diese beiden Zielgruppen habe das Unternehmen als „Hauptmarkengruppen“ ermittelt, berichtet Münch. Die beiden zur Straße zugewandten Gebäude sind dreigeschossig mit einem Staffelgeschoss – dort sind die Wohnungen besonders groß mit umlaufender Dachterrasse – und im hinteren, da ansteigenden Bereich zweigeschossig. „Auch das Energiekonzept haben wir geändert“, berichtet Münch. Eine Wärmepumpe liefert umweltfreundliche Erdwärme, der Energieverbrauch liegt 30 Prozent unter dem Primärenergieverbrauch, „das führt zu einer hohen Entlastung in den Nebenkosten“, führt der Architekt aus.

Das alles hat auch seinen Preis: Rund 3700 Euro kosten die Eigentumswohnungen pro Quadratmeter. Das liegt leicht über dem Vergleichswert, den der Immobilien-Preis-Agent des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Mettmann für eine 90 Quadratmeter-Neubau-Eigentumswohnung in guter bis sehr guter Lage in Mettmann ausrechnet – der nennt 3627 Euro pro Quadratmeter als derzeit üblich.

Elf Millionen Euro investiert die Harfid GmbH in das Projekt. Das familiengeführte Unternehmen hat 250 Mitarbeiter. Es konzentriert sich auf Projekte in Nordrhein-Westfalen und baute auch schon an der Beethovenstraße in Hilden oder die Stadtgalerie in Velbert. Jährlich erzielt es einen Jahresumsatz von 100 Millionen Euro. Mit der Vermarktung der Häuser in Mettmann will es im kommenden Jahr beginnen. Allerdings sind aus den ersten Monaten des Projekts vor der Umplanung im hinteren Bereich bereits 50 Prozent der Flächen verkauft.

Jetzt aber müssen sich die Bauarbeiter erst einmal Gedanken machen, wie sie den Erdaushub bewältigen: Ein Bagger ist kürzlich bei dem Versuch, die lehmige Erde abzutragen, eingesunken und musste mühsam aus der Grube wieder herausgeholt werden. Ein Bodengutachter und ein Statiker berechnen nun für die Häuser „ein völlig anderes Gründungskonzept“, erläutert Münch.