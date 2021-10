Projekt im Kreis Mettmann : Schulische Inklusion wird von der Uni Köln begleitet

Kreis Mettmann Der Fokus des langjährig gewachsenen und mittlerweile bundesweit beachteten Projektes richtete sich von Beginn an auf die Kinder, die unter erhöhten psychosozialen Risiken stehen.

Die erprobten Partner verbindet bis heute die Zielsetzung, die Schulen des gemeinsamen Lernens im Kreis Mettmann bestmöglich in ihrem Inklusionsauftrag zu unterstützen. „Gemeinsam soll erreicht werden, dass die Schulen in der Region inhaltlich und organisatorisch so ausgestattet sind, dass kein Kind zurückgelassen wird“, so Hendele.

Der Fokus des langjährig gewachsenen und mittlerweile bundesweit beachteten Projektes richtete sich von Beginn an auf die Kinder, die unter erhöhten psychosozialen Risiken stehen. Der nun veröffentlichte, von der Universität Köln in Kooperation mit der Universität Potsdam verfasste Bericht beinhaltet wertvolle Erkenntnisse aus den von 2015 bis 2018 umfangreich geführten Studien an Kitas, Grund- und Hauptschulen im Kreis Mettmann. „In dem Bericht liegen spannende Schätze“, so der Projektverantwortliche bei der Uni Köln, Prof. Dr. Thomas Hennemann. „Der eigentliche Schatz aber liegt in den Schulen selber.“ Tatsächlich hat sich die Wirksamkeit der entwickelten, bereits im Vorschulalter in den Kitas erprobten und in den Grundschulen fortgesetzten Ansätze in Form multimodaler Förderung auch im Schulamt bereits gezeigt. „Wir nehmen wahr, dass die Handlungssicherheit von Pädagoginnen und Pädagogen in den teilnehmenden Schulen gewachsen ist“, so Andrea Terwint, Schulamtsdirektorin im Schulamt für den Kreis Mettmann.