Brauchtum in Meerbusch Büderich steht Kopf

Im Anschluss führt die Sebastianer ihr Weg zum Deutschen Eck. Dort wird um 17 Uhr Königin Monique I. als allererstes weibliches Oberhaupt ihre Thronrede an ihr Schützenvolk richten, bevor die feierlichen Klänge des Großen Zapfenstreiches ertönen. Danach geht es zum Alten Kirchturm an der Dorfstraße. Hier steht gegen 17.45 Uhr das Gedenken an die verstorbenen Schützenbrüder und -schwestern bei der feierlichen Kranzniederlegung am Ehrenmal im Zentrum. Im Zelt lockt dann ab 19 Uhr die „Schlösser Zeltparty“. Als Stargast tritt außerdem die Coverband „Schroeder Love“ auf. Ohne großes Programm wird an diesem Abend einfach gefeiert.