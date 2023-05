Fußball in Meerbusch OSV Meerbusch macht Bezirksliga-Aufstieg perfekt

Der erneute Führungstreffer war dann einem Debütanten vorbehalten. Jimmy Can Atila, der in der 37. Minute für den angeschlagenen Leonard Bajraktari ins Spiel gekommen war, drückte den Ball zum 2:1 (55.) über die Linie. Im Anschluss verpasste es der TSV, für die Entscheidung zu sorgen und musste deshalb bis in die Schlussphase zittern, ehe Harumi Goto per Doppelschlag (88./90.) den 4:1-Endstand besorgte. „Auch wenn unsere beiden letzten Tore recht spät gefallen sind, ist der Sieg auch in der Höhe verdient“, sagte Kreuzberg.