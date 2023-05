Sport in Meerbusch “Noch hat sich die Erfahrung durchgesetzt“

Nichtsdestotrotz wurden in der Lanker Forstenberghalle in 18 Konkurrenzen die neuen Stadtmeister ermittelt. Bei den Erwachsenen dominierten die Gastgeber das Geschehen. Gleich sechs der 13 Wettbewerbe entschieden die TSV-Akteure für sich. Im Herren S-Endspiel bezwang der 54-jährige Rainer Kopittke den 37 Jahre jüngeren Mathis Rosenbaum mit 3:1. „Noch hat sich die Erfahrung durchgesetzt. In ein, zwei Jahren wird das vermutlich anders aussehen“, sagte Kopittke. In der Doppel-S-Konkurrenz triumphierten der Routinier und der Youngster gemeinsam. Weitere TSV-Titelträger waren Klaus Müller (Herren A), Reinhard Kuhnes (Ü60-Einzel), Kuhnes/Dieter Zimmermanns (Herren B-Doppel) und Alfred Chichy/Zimmermanns (Ü60-Doppel).