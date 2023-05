Initiative in Meerbusch „Meerbusch goes Future“ mit 60.000 Bäumen

Auch Madeleine Durand-Noll, zukünftige Deutschland-Präsidentin von Soroptimist International, ist die Initiative ein großes Anliegen: „Wenn Nichtregierungsorganisationen und Unternehmen in eine Richtung blicken, können wir gemeinsam mehr erreichen.“ „Meerbusch goes Future“ wird mit je einem informationsstand am 4. Juni beim Ökomarkt in Lank-Latum und am 24. September beim Sonnenblumensonntag in Büderich vertreten sein.