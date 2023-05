Vereine in Meerbusch Strümp bekommt einen Bürgerpavillon

Im Grünzug an der Buschstraße soll noch in diesem Jahr ein Bürgerpavillon aus Holz entstehen. Er wird zweigeteilt rechts und links des Verbindungsweges zwischen Busch- und Josef-Kohtes-Straße errichtet. Und er soll als Ort des Austauschs und der „Begegnung von Jung und Alt“ dienen, wie es in der Vorlage der Verwaltung heißt. Die Idee stammt von dem Verein Kleen Strömper und wurde bereits im vorigen Jahr bekannt. Damals wünschte sich der Verein dazu auch einen Grillplatz, den es in Strümp bislang nicht gibt. Anwohner wandten sich gegen diese Idee – sie befürchteten, dass der Grillplatz zu viel Lärm und Müll führen könnte. Von dieser Idee hat man sich verabschiedet.