Weihnachten in Meerbusch Musikalisches zum Weihnachtsfest

Mits(w)ingkonzert in der Mauritiuskirche Alle Jahre wieder verwandelt sich die St. Mauritiuskirche an der Dorfstraße 1 in Büderich in einen Konzertsaal. Im Rahmen des bereits 2005 ins Leben gerufenen Projekts „Mits(w)ingkonzert“ laden aktuell als Einstimmung in die Weihnachtstage der Projektchor mit 43 Sängerinnen und Sängern im Alter zwischen 13 und 78 Jahren gemeinsam mit der 15 Instrumentalisten starken Big Band ein. Unter der Leitung des Seelsorgebereichsmusikers Johannes Maria Strauss und des Bandleaders sowie Kirchenvorstandsmitglieds Martin Klingen werden alljährlich am Vorabend des vierten Adventsonntags Jung und Alt mit traditionellen und modernen Weihnachtsliedern unterhalten.