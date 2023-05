Aktion in Meerbusch „4. Meerbuscher Rad-Nacht“ startet am 2. Juni um 18 Uhr in Büderich

Meerbuschs Bürgermeister Christian Bommers, selbst begeisterter Radfahrer, hofft auf ein gutes Meerbuscher Ergebnis. „Es wäre toll, wenn wir wieder gemeinsam ein eindrucksvolles Zeichen für mehr Klimaschutz und mehr Radfahren in Meerbusch setzen könnten.“ Die Mitglieder des Stadtrates und seiner Ausschüsse sind aufgerufen, mit gutem Beispiel voranzugehen. Höhepunkt des diesjährigen Stadtradelns ist wieder die Rad-Nacht am Freitag, 2. Juni. Die Teilnehmer treffen sich zur gemeinsamen Fahrt um 17.30 Uhr im Meerbad-Park in Büderich. Es werden gelbe Warnwesten verteilt, die Teilnehmer sind aufgerufen, selbst einen Helm mitzubringen. Ab 18 Uhr geht dann die Tour durch die Stadt los, der Abschluss ist wieder in Büderich.