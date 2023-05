Mobilität in Meerbusch Erste Sharing-Station für E-Lastenräder

Die Fahrräder werden an der Verleihstation an der Gonellastraße, Ecke Eichendorffstraße, aufgeladen und sind sofort einsatzbereit. Der Betrieb läuft über die App von Sigo. Um ein Rad auszuleihen, wird ein QR-Code am Vorderrad gescannt. Wird das Gefährt wieder in die Station eingeschoben, endet der Ausleihvorgang automatisch. Wenn das Rad anderswo abgestellt wird, wird es mit einem Rahmenschloss gesichert, welches per App wieder geöffnet werden kann – die Mietzeit läuft weiter. Die Kosten für die Nutzung der Lastenräder liegen bei 3,50 Euro für die erste Stunde, zwei Stunden kosten 5,50 Euro, drei 7,50 und jede weitere Stunde einen Euro.