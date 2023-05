Bildung in Meerbusch 12,5 Millionen für Adam-Riese-Schule

Bereits 2021 sei ein Planungsbüro mit der Umsetzung der dringend notwendigen Sanierung beauftragt worden, handelt es sich doch bei dem Haupthaus und der Turnhalle der Schule an der Witzfeldtraße in Büderich um Gebäude aus dem Jahr 1954 und Erweiterungsbauten aus dem Jahr 1964. Im vergangen Jahr und Anfang diesen Jahres zogen zwei Klassen in ein Gebäude neben der Schule, welches bislang als Stadtarchiv genutzt wurde – das Archiv ist nun in einen Neubau am Neusser Feldweg in Osterath umgezogen. Eine dritte Klasse wird noch in diesem Jahr in das Untergeschoss des ehemaligen Archivs einziehen.