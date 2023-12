Geschenkideen zu Weihnachten Bücher-Tipps für den Gabentisch

Ich hätte da ein paar Fragen an Sie von Rebecca Makkai: Bodie Kane kehrt an ihr altes Internat zurück, um Medienwissenschaften zu unterrichten. Ihre Schüler dürfen sich ein Thema für einen Podcast aussuchen. Eine Schülerin will den Mord an Thalia Keith bearbeiten, die 20 Jahre zuvor ermordet aufgefunden wurde. Was niemand ahnt: Bodie und Thalia teilten damals ein Zimmer (Eisele, 28 Euro).