Feste in Meerbusch Das sind die Schützenfeste im Sommer

Dass am kommenden Wochenende das große Schützen- und Heimatfest der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Büderich stattfindet, ist kaum zu übersehen. Seit Samstag ist der Dr.-Franz-Schütz-Platz gesperrt. Im Zuge der Vorbereitungen fallen wie bisher auch alle Parkplätze weg, Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Doch der Aufwand lohnt sich: Vier Tage lang, von Freitag, 26. Mai bis Dienstag, 30. Mai, wird hier, mitten in Büderich, eine Kirmes mit Konzerten, Vogelschießen und buntem Programm gefeiert. Immerhin steht mit Pfingsten am Montag ein weiterer Feiertag vor der Tür. Zur Eröffnung heizt am Freitagabend die beliebte Kölschrockband Kasalla dem Publikum ein, am Samstag hat dann das Regiment seinen großen Auftritt mit Eröffnungsböllern und Zapfenstreich. Abends gibt es dann wieder Live-Musik im Festzelt mit Schroeder Live, einer Coverband aus NRW. Der Sonntag steht im Zeichen der Ehrung der Jungschützen und ihrer Könige. Nach einem festlichen Pfingsthochamt in St. Mauritius und einer Schützenparade auf der Dorfstraße winkt am Abend eine Jungschützen-Krönungs-Party mit Musik der Band Kontrollverlust. Am Montag steht die Schützenkönigin im Mittelpunkt, sie wird auf einem festlichen Ball um 21 Uhr gekrönt. Dazu spielt die Roland-Brüggen-Band. Den Abschluss bilden am Dienstag ein Großer Zapfenstreich und ein Tanz bis in die Nacht.