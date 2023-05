Sport in Meerbusch 180° Gruppe erweitert Kooperation mit Golfpark Meerbusch

Mit Schwung und neuen Trikots starteten die drei Damenmannschaften des Golfparks Meerbusch in die neue Saison. Bei sonnigem Frühlingswetter herrschte auf der Golfanlage gute Stimmung. Die neuen, in elegantem Hellgrau gehaltenen Trikots mit Golfclub- und Sponsoren-Logo kamen auch gleich bei den ersten Ligaspielen der Alterskassen AK 65, AK 50 und AK 30 zum Einsatz. Das stärkte das Zusammengehörigkeitsgefühl der Teams, brachte Sicherheit und schlug sich auch in der Punktesammlung des Saisonauftakts nieder. Die Damenmannschaft der AK 65 spielt in der zweiten NRW-Liga und gehört damit zu den Top-Ten in NRW.