Kultur in Meerbusch Kleinkunsttage im Forum Wasserturm

Bei den Kleinkunst- und Kabarett-Tagen stehen auch folgende Zusatzveranstaltungen auf dem Programm: Stefan Verhasselt, „Zwischen den Zeilen – Kabarett 5.0“ am 1. September 2023, Golden Girls, „Zauberhafte – Zaubereien“ am 18. November, Konrad Beikircher, „Das rheinische Universum“ am 23. November und One Of These Pink Floyd Tributes, „Dark Side“ am 24. November auf dem Plan. Im Dezember erwarten die Besucher noch folgende weitere Veranstaltungen: ein Flamenco-Konzert von Tierra Negra & Band, „Ritmo del Mar“ am 9. Dezember, das Improvisationstheater Springmaus „Auf die Tanne, fertig, los! Wir sind Weihnachten“ am 10. Dezember, „Classic meets Gypsy“ vom Marcus Schinkel Trio & Joscho Stephan am 15. Dezember und zum Abschluss Manes Meckenstocks Kabarett-Auftritt „Lott Jonn oder als das Würstchen Huppsi machte“ am 28. Dezember.