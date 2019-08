Aktion von Kreis und Stadt : Eltern sollen vom Handy aufschauen

Zuwendung fürs Kind statt Handy-Starren: Kreisweite Kampagne „Sprich mit mir!" gestartet. Plakate, Karten und Broschüren sollen Eltern zum bewussteren Umgang mit dem Smartphone ermuntern.

Das Jugendamt der Stadt Meerbusch unterstützt die Idee. Peter Annacker, Leiter des Fachbereichs Soziale Hilfen und Jugend, weiß, wie wichtig elterliche Zuwendung, Aufmerksamkeit und Ansprache für Kinder sind: „Kinder lernen in der frühkindlichen Entwicklungszeit erstes grundlegendes Rüstzeug fürs Leben: die Sprache – und zwar durch Zuhören und Nachahmen.“ Insbesondere durch den direkten (Blick-)Kontakt der Erwachsenen mit dem Kind funktioniere eine Interaktion, die die Entwicklung im jungen Alter direkt fördert. „Sprache lernt ein Kind nun einmal nur durchs Kommunizieren und Sprechen“, so Annacker.

In Meerbusch soll die Kampagne nachhaltig genutzt werden. Mit Plakaten und Broschüren sollen zunächst die Eltern in den städtischen Kitas sensibilisiert werden. Im nächsten Schritt werden großformatige Citylight-Plakate in den Bushaltestellen im Stadtgebiet für Aufmerksamkeit sorgen. Auch in Schulen, Jugendeinrichtungen, in Bibliotheken, in Einzelhandel und Gastronomie sollen die Materialien nach und nach gestreut werden. Die denkbar einfache Botschaft und der bescheidene Kinderwunsch, der dahinter steckt, sollten gut ankommen: „Sprich mit mir!“