Die Kripo ermittelt : Versuchter Betrug in Büdericher Gartencenter

Die Polizei fahndet aktuell nach drei Verdächtigen, die mit einem Wechselgeldbetrug im Gartencenter Bogie gescheitert sind.

Am Montag Abend, so erzählt Zeugin und Bogie-Verkäuferin Claudia Zimmermann, sollen ein Mann und eine Frau Mitte 20 sowie eine weitere Frau, die auf etwa 40 Jahre geschätzt wird, in die Schlange vor der Kasse des Pflanzenmarkts gekommen sein. „Das junge Paar wollte eine einzelne Kerze kaufen“, berichtet Zimmermann, „und bezahlte mit einem 200-Euro-Schein.“ Der Verkäufer gab das Wechselgeld heraus, das Paar entschied sich jedoch um und wollte den Kauf stornieren, während die 40-jährige vermutliche Komplizin den Verkäufer bewusst ablenkte. „Sie wollten dann nur einen Teil des Wechselgeldes, dass sie bereits in der Hand hatte, zurück geben“, erzählt Zimmermann. Sie habe sich dann dazu gestellt und den Kollegen aufmerksam gemacht, woraufhin sich die erfolglosen Betrüger entfernt hatten. „Das ist ein typischer Trick“, sagt Verkäuferin Zimmermann, „der hat schon mal funktioniert, allerdings waren diese drei nicht besonders gut.“