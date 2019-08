Bauen in Meerbusch : Stadt vermarktet ab heute zwölf Grundstücke

Bauen in Meerbusch

In Meerbusch werden zwölf Baugrundstücke zur Verfügung gestellt. Foto: dpa. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Die Stadt Meerbusch bietet wieder Bauland für Selbstnutzer an.

Insgesamt gehen zwölf Baugrundstücke, zwei im Stadtteil Lank-Latum und zehn in Strümp, in die Vermarktung. Das teilt die Stadt Meerbusch jetzt in einer Mitteilung mit.