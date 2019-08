Organisator kündigt Neuerungen an : „Lank läuft“ steht in den Startlöchern

Dieter Schmitz, Organisator von „Lank läuft“ sitzt auf dem Brunnen am alten Marktplatz. In seinen Händen: das diesjährige Shirt des Laufs. Foto: Tim Kronner

Am 8. September findet zum zweiten Mal das große Lauf-Event des TSV Meerbusch in Lank-Latum statt. Jetzt informieren die Organisatoren über zwei Neuerungen – eine für die Läufer und eine fürs Abendprogramm.

Was ist neu? 2018 gab es zwischenzeitlich Probleme bei der Zeitnahme. Das habe unter anderem die Siegerehrungen verzögert. Deshalb wird jetzt umgestellt, von manueller auf automatische Zeitmessung. An jeder Startnummer wird ein Chip angebracht sein, der beim Zieldurchlauf automatisch registriert wird. „Das macht alles einfacher und schneller“, sagt Schmitz. Die zweite Neuerung betrifft das Abendprogramm, bei dem wieder die „Bohemians“ auftreten. Denn dabei werden die Gebäude rund um den alten Marktplatz illuminiert. „Das schafft eine tolle Atmosphäre auf dem schönsten Platz von Meerbusch“, ist sich Schmitz sicher. Wer dabei sein will, sollte sich allerdings beeilen. Die Tischplätze bei den Gastronomen rundherum seien schon fast vergriffen. Normale Plätze vor der Bühne gebe es noch in der Geschäftsstelle des TSV (Bösinghovener Straße 55). Die Karten für die Tenöre, die von Klassik bis Pop alles bieten, kosten 25 Euro.