Amtsgericht in Wipperfürth : Radevormwalder soll Kinderpornos getauscht haben

Über eine Gruppe auf dem Messenger Whats-App soll der Mann Bilder und Videos getauscht haben, so die Anklage. Foto: dpa/Ritchie B. Tongo

Radevormwald Der 45-Jährige, selber Vater von zwei Kindern, war Mitglied einer einschlägigen Whats-App-Gruppe. Vor Gericht versuchte er nun, die Vorwürfe zu relativieren.

Erst vor wenigen Tagen erschütterte ein Missbrauchskomplex in Wermelskirchen die Menschen. Am Amtsgericht Wipperfürth haben sich schon etliche Beschuldigte für den Besitz von kinderpornografischem Material verantworten müssen. Die meisten Verhandlungen dieser Art sind jedoch nicht öffentlich. Anders bei der Verhandlung über das Vergehen eines heute 45-jährigen Radevormwalders am Freitag. Er war nachweislich im Oktober 2018 Mitglied einer Whats-App-Gruppe gewesen, die kinderpornografische Bilder und Videos ausgetauscht hatte. Darauf zu sehen waren Mädchen im Alter von etwa sieben bis zwölf Jahren in anrüchigen Posen und bei sexuellen Handlungen.

Trotz der Chatverläufe, die dem Gericht vorlagen, gab der Angeklagte, selbst Vater von zwei kleinen Kindern, seine Schuld nicht vollständig zu. „Ich bin über einen Link in die Whatsapp-Gruppe gekommen“, sagte er aus. Am nächsten Tag hätte er die Gruppe wieder verlassen und die Dateien gelöscht. „Ich bereue bis heute, da reingegangen zu sein und weiß nicht, was mich da geritten hat. Ich bin ein Familienmensch und könnte meinen Kindern so etwas nie antun“, fügte er hinzu.

Den Administrator der Chat-Gruppe, der gesondert verfolgt wird, sei dem Angeklagten nicht bekannt. Insgesamt waren 59 Personen in der Gruppe Mitglied. 109 beanstandungswürdige Dateien waren darüber verschickt worden. Der Richter merkte an: „Der letzte Eintrag aus dieser Gruppe auf ihrem Handy stammt vom 31. Oktober, das sind insgesamt sechs Tage Mitgliedschaft in der Gruppe.“ Der 45-jährige geriet daraufhin ins Stottern. „Ich hatte in meinen Schichten keine Zeit, mich aus der Gruppe abzumelden“, versuchte er zu erklären. „Das dauert doch nur wenige Sekunden“, konterte der Richter.

Weiteres kinderpornographisches Material auf dem Handy des Familienvaters, das bei einer Hausdurchsuchung von der Polizei sichergestellt wurde, stammt vom September 2020. „Ich lasse mein Handy im Einsatz schon mal liegen“, versuchte der Beschuldigte nun die Schuld auf seine Arbeitskollegen zu schieben.