Tilmann Gartmeier geehrt : Zukunfts-Preis für Leverkusener Jung-Unternehmer

Leverkusener Der Bahnstadt-Investor Tilmann Gartmeier (29) pflanzte Gingko-Baum als Symbol für Nachhaltigkeit an der Werkstättenstraße. Die gemeinnützige Forschungs- und Bildungsorganisation „Urban Land Institute“ (ULI) hat ihn ausgezeichnet.

Für Jungunternehmer Tilman Gartmeier war am Montag ein ganz besonderer Tag. Das lag nicht nur an dem etwa vier Meter hohen Ginkgo-Baum, den der 29-jährige Gründer und Geschäftsführer von Cube Real Estate unmittelbar vor die Zentrale seines Unternehmens an der Werkstättenstraße unter anderem gemeinsam mit Oberbürgermeister Uwe Richrath und Bahnstadt-Chefin Vera Rottes pflanzte. Sondern nur einen Steinwurf davon entfernt starteten zeitgleich die Hochbauarbeiten für „Cube Factory 577“, einem weiteren Herzstück der neuen Bahnstadt. Innerhalb von drei Jahren soll sich die ehemalige Bahnausbesserungshalle in eine Symbiose aus studentischem und normalem Wohnen, Büro- und Gewerbeflächen sowie Sport- und Gastronomieflächen verwandeln. Die Investitionen betragen voraussichtlich 100 Million Euro.