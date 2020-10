Handball, Frauen-Bundesliga : Elfen düpieren den siebenfachen Meister

Mia Zschocke (mit Ball) bereitet ihren Angriff gegen Thüringens Emma Ekenman-Fernis vor. Foto: imago images/foto2press/Steffen Prößdorf via www.imago-images.de

Leverkusen Die Bundesliga-Handballerinnen des TSV überraschen auch beim Thüringer HC. Das Team von Trainer Michael Biegler schlägt den selbsternannten Titelaspiranten nach starker zweiter Hälfte mit 33:28 (14:17).

Das Grinsen von Mia Zschocke war ebenso breit wie ausdauernd. Die Jung-Nationalspielerin in Diensten von Bayers Bundesliga-Handballerinnen machte ein Gesicht, wie es Kinder mitunter so ähnlich nach einem besonders gelungenen Streich zeigen. Ihre Mimik fasste das Geschehen in der Salza-Halle darum hervorragend zusammen. Denn die Elfen hatten dem haushohen Favoriten und selbsternannten Titelanwärter Thüringer HC zuvor beim 33:28 ein Bein gestellt und überraschend zwei Punkte entführt.