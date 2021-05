Feuerwehr-Einsatz in Xanten : Baum drohte, auf Stromleitung zu fallen

Feuerwehr-Einsatz in Xanten

Xanten Sturmtief Eugen zieht über NRW. Die Löschgruppe Birten der Feuerwehr Xanten musste deshalb schon in der Nacht ausrücken. Zwei Bäume waren umgefallen. Einer drohte, auf eine Stromleitung zu stürzen.

Die Feuerwehr Xanten ist gegen 4 Uhr am Dienstagmorgen nach Birten gerufen worden. Durch den Sturm in der Nacht waren zwei Bäume umgefallen, und einer war in der Mitte durchgebrochen, teilten die Einsatzkräfte mit. Der Baum drohte, auf eine Stromleitung zu stürzen.