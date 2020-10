Basketball, 2. Liga : Giants verlässt am Ende das Wurfglück

Der Leverkusener Eddy Edigin (r.) zeigte in Rostock eine ansprechende Leistung. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Gut vier Minuten gelingt dem Leverkusener Zweitligisten kein Korb bei den Rostock Seawolves. Die Gastgeber gewinnen 86:83. Trainer Hansi Gnad war nach der Partie angefressen.

Hansi Gnad hatte im Vorfeld betont, wie schwer es sein würde, bei den Rostock Seawolves etwas mitzunehmen. Der Coach der Bayer Giants behielt Recht. Die Leverkusener liefen in dem ProA-Duell fast die gesamte Spielzeit über einem Rückstand hinterher. Doch sie ließen sich nicht abhängen, egalisierten den Spielstand durch mehrere Kraftakte und hatten viereinhalb Minuten vor Schluss bei einer 83:78-Führung sogar den Sieg in der Hand. Danach hagelte es gegen hart verteidigende Rostocker Fehlversuche – auf Foul-Pfiffe warteten die Gäste vergeblich und verloren doch noch 83:86.

„Wir haben das eigentlich auch am Schluss sehr gut gemacht“, resümierte ein leicht gereizter Hansi Gnad. Der Coach haderte mit den Begleitumständen der Partie in der Rostocker Stadthalle. „Grundsätzlich ist es toll, wenn wir vor 1500 Zuschauern Basketball spielen können. Aber man merkt dann eben schon, was das für einen Unterschied ausmacht.“ Hatten die Leverkusener vor einer Woche auf Publikum in der Ostermann-Arena verzichten müssen, profitierten die Seawolves am Ende von der Atmosphäre. „Das hat die Unparteiischen beeinflusst. Da bin ich ganz sicher.“

Info Rostock Seawolves - Giants Leverkusen ⇥86:83 Viertel 21:21, 28:23, 25:27, 12:12. Giants Hujic (17), Mann (15), Edigin (11), Lohaus (10), Dressler (10), Kahl (8), Heinzmann (7), Eberhardt (3), Bacak (2), Blass, Kuczmann, Funk (n.e.)

Was dem Coach fehlte, waren die entscheidenden Pfiffe. „Wenn man so hart verteidigt wie Rostock zum Schluss, passieren nun mal Fouls. Am Ende der Partie hatten die Gastgeber zwei Teamfouls für das Schlussviertel auf ihrem Konto“, haderte Gnad. Das half dem Team von Coach Dirk Bauermann immens. Die Giants brauchten 15 Sekunden vor dem Ende unbedingt noch einen Dreier, um auszugleichen. „Die Chance haben sie uns dann natürlich durch frühe Fouls genommen.“ Zum Hintergrund: Erst ab fünf Teamfouls in einem Viertel geht es automatisch an die Freiwurflinie. So brachten die Giants nur noch zwei verzweifelte Versuche durch Haris Hujic und JJ Mann zustande. Die Situationen waren allerdings nahezu aussichtslos – der ersehnte Korb zum 86:86 fiel nicht.

In der Endphase waren es indes nicht die Seawolves, die das Duell mit aller Macht umdrehten. Auch das Bauermann-Team zeigte in dieser Phase kein sicheres Händchen. Zunächst verwarf es einen Dreier, dann blockte der erneut starke Eddy Edigin Sid-Marlon Theis beim Korbleger. Kurz darauf verkürzte Chris Carter und erhielt zudem einen Freiwurf, der Gnad auf die Palme brachte. So wurde JJ Mann ein sogenannter „Flop“, also die Vortäuschung eines gegnerischen Fouls, vorgeworfen. „Das hat wirklich keiner verstanden, aber die Halle war dann natürlich voll da.“