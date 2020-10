Kreisliga A : SC Leichlingen nimmt drei Punkte aus Opladen mit

Rhein-Wupper In einem Derby ohne viele Torraumszenen entscheidet Max Spieker die Partie gegen Genclerbirligi Opladen zugunsten des SC Leichlingen. Im Kreis Köln feiern die Kreisligisten SV Bergfried Leverkusen und SC Hitdorf hohe Siege.

Andre Brandenburg brachte die Gäste nach einer Viertelstunde in Führung, doch durch einen Doppelschlag (31./36.) drehten die Langenfelder den Spieß um. Nach zehn gespielten Minuten der zweiten Halbzeit stellte Sven Weser wieder auf Gleichstand, Brandenburg machte mit seinem zweiten Treffer in der 75. Minute alles klar. „Wir hatten ansonsten kaum weitere Chancen. Von daher freut mich diesmal unsere Effektivität vor dem gegnerischen Kasten“, resümierte Czok.

Kreisliga Köln: SV Bergfried Leverkusen – SC Schwarz-Weiss Köln 5:1 (3:0). Dank einer starken Angriffsleistung verteidigten die Steinbücheler die Tabellenführung. Bereits nach vier Minuten ging die Mannschaft von Trainer Hannes Diekamp durch den Treffer von Torsten Sperlich in Führung. Jan Fromke (42.) und Kevin Sivakumar (45.) erhöhten noch vor dem Seitenwechsel. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff erhöhte Fromke mit seinem zweiten Tor auf 4:0 und sorgte so für die Vorentscheidung. Zehn Minuten vor dem Abpfiff gelang dem Vorletzten der Ehrentreffer gegen den Favoriten. Tim Schmitz stellte in der 87. Minute den alten Abstand wieder her. Insgesamt hätte sich der Abstiegskandidat auch nicht über eine deutlichere Niederlage beschweren dürfen, denn die Platzherren vergaben noch einige gute Chancen.