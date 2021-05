18 Feuerwehreinsätze in Leverkusen : Sturm wirbelt Trampolin auf – Kinder verletzt

18 Feuerwehreinsätze in Leverkusen

Die Berufsfeuerwehr, aber auch die Freiwillige Feuerwehr musste am Dienstag immer wieder zu Sturmeinsätzen raus. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Langer Sturmtag für die Feuerwehr am Dienstag – es gab 18 Einsätze wegen des Tiefs „Eugen“: Um 6.20 Uhr war der erste Baum in Steinbüchel auf zwei geparkte Autos gestürzt. Zwei Kinder kamen wegen Verletzungen durch ein herumwirbelndes Trampolin ins Krankenhaus.

Bis in den Abend wurden die Einsatzkräfte immer wieder zu Vorfällen gerufen. Einer sogar mit Verletzten: Ein vom heftigen Wind aufgewirbeltes Trampolin verletzte zwei Kinder. Sie wurden erst vom Rettungsdienst versorgt, kamen dann ins Krankenhaus, meldet die Feuerwehr.

Als Einsatzschwerpunkte stellten sich Steinbüchel, Schlebusch und Manfort heraus. In Schlebusch war eine rund zwölf Meter hohe Tanne auf eine Garage gestürzt, in Manfort drohten mehrere Bäume auf den Moosweg zu fallen. In beiden Fällen mussten die Bäume gefällt werden, um die Gefahr zu bannen.