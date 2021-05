Feuerwehr im Dauereinsatz : Sturmtief Eugen fegt über NRW – mehrere Unfälle

Die Stangen eines zerstörten Corona-Testzentrums in Bad Oeynhausen liegen auf einem Parkplatz. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Düsseldorf/Essen Ein Sturmtief sorgt am Dienstag in Nordrhein-Westfalen für stürmisches und kühles Wetter. In manchen Regionen gab es schwere Sturmböen mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Vereinzelt gab es Unfälle durch das Wetter.

Sturmtief Eugen hat am Dienstag in ganz Nordrhein-Westfalen seine Spuren hinterlassen: In Düsseldorf stürzte am Morgen ein Teil einer 20 Meter hohen Birke auf das Dach einer Garage. Verletzte gab es zunächst nicht. In Heerdt hingen am Nachmittag Metalltafeln in 15 Meter Höhe an einem Kran an einer Baustelle an der Bunkerkirche und pendelten gefährlich hin und her, einige waren bereits hinabgestürzt. Am Handweiser kam es zu Sperrungen und Verkehrsbehinderungen.

Heftige Sturmböen haben in Bad Oeynhausen die Zelte eines Corona-Drive-in-Testzentrums umgeweht. Sie seien buchstäblich aus den Ankern gerissen worden, teilte die Polizei mit. Eines der Zelte sei zwischen einer Straßenlaterne und einem Baum hängen geblieben und habe sich dort in mehreren Metern Höhe verkeilt, berichtete ein Sprecher der Feuerwehr. Das Gestänge sei verbogen und vermutlich unbrauchbar. Verletzt worden sei niemand. Die Feuerwehr habe die Zelte mit Gurten gesichert, die Polizei sperrte sicherheitshalber die angrenzenden Straßen.

Der durchziehende Sturm sorgte den Angaben zufolge im gesamten Kreis Minden-Lübbecke im Nordosten Nordrhein-Westfalens für Einsätze. In Minden stürzte ein Baum auf ein geparktes Auto. Auch wegen umherwirbelnder Gegenstände - darunter ein mobiles Klo und ein Trampolin - rückte die Polizei aus. Mehrere von den Mühlenkreiskliniken betriebenen Schnelltestzentren in Minden, Lübbecke, Herford und Löhne schlossen ab dem Mittag vorsorglich vorübergehend wegen der befürchteten Sturmböen, wie es in einer Mitteilung der Kliniken hieß.

Auf einer Landstraße im Oberbergischen Kreis ist am Dienstagmorgen im Sturm der Wagen eines 23-jährigen Autofahrers aus Wiehl von einem umgewehten Baum getroffen worden. Der eingeklemmte Mann musste von der Feuerwehr befreit werden. Verletzt kam er ins Krankenhaus, wie die Kreispolizei berichtete. Der Baum hatte den Wagen im vorderen Bereich auf der Motorhaube getroffen. Auch die Windschutzscheibe wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Zum Dienstagabend hin soll der Wind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aber wieder abschwächen. In der Nacht zum Mittwoch sind im Osten und Norden des Landes noch starke bis stürmische Böen mit bis zu 65 Kilometern pro Stunde möglich, der Wind lasse aber weiter nach.

Bereits in der Nacht auf Dienstag gab es vereinzelt Einsätze wegen des stürmischen Wetters: In Herzogenrath stürzte in der Nacht wohl aufgrund des starken Windes die Giebelwand eines im Rohbau befindlichen Hauses um. Wie die Feuerwehr mitteilte, drohten noch weitere Bauteile herabzustürzen. Der Bereich sei großräumig abgesperrt worden, hieß es.

Im Kreis Wesel kam es in der Nacht bis Dienstagmorgen sturmbedingt zu insgesamt 17 Einsätzen, wie die Feuerwehr mitteilt. Hauptsächlich mussten Bäume, Äste und umgefallenen Verkehrszeichen von der Fahrbahn geräumt werden. In Xanten-Birten am Veener Weg fiel ein Baum auf eine Stromleitung und beschädigte diese. In Moers am Lärchenweg kippte ebenfalls ein Baum um und richtete am Dach eines Hauses, in einem Garten und an einem Auto Schaden an.

In Schermbeck auf der Bruchstraße war am frühen Dienstagmorgen ein Baum umgestürzt und blockierte die Fahrbahn. Der Baum wurde von der Feuerwehr zerkleinert und am Straßenrand abgelegt. Da der Baum beim Umfallen eine Telefonleitung mitgerissen hatte, wurde zusätzlich die Telekom zur Einsatzstelle gerufen.

Auch in Tönisvorst musste die Feuerwehr am frühen Morgen ausrücken: Im Bereich Kehner Heide und Düsseldorfer Straße sowie auf der Willicher Straße waren Bäume umgefallen und blockierten die Straßen.

Vereinzelt hat das Sturmtief Eugen am Dienstagmorgen in Nordrhein-Westfalen zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr geführt. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn am Morgen sagte, war die Regionalstrecke Gummersbach-Marienheide wegen eines umgestürzten Baums gesperrt. Im Münsterland war die Strecke Dülmen-Coesfeld zeitweise gesperrt, nachdem Äste von den Gleisen geräumt worden seien.

(siev/top/mba/dpa)