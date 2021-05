Im Alter von 84 Jahren gestorben : Abschied von Hans-Peter „dem Bergischen“ Meyer

Leverkusen Jahrzehntelang saß er für die CDU im Leverkusener Stadtrat, leitete den Finanzausschuss. Auch Vorsitzender des Trägervereins Olympia-Stützpunkt Köln-Bonn-Leverkusen war Meyer – unter anderem. Nun ist ein Mann, der viel mehr war ein Funktionär im typischen Sinn, gestorben.

Aktiv für die Stadt war Familienvater Meyer, eine Tochter, an vielerlei Stellen. Von 1979 bis 2004 saß er für die CDU im Leverkusener Stadtrat, leitete den Finanzausschuss. Er war Vorsitzender des Trägervereins Olympia-Stützpunkt Köln-Bonn-Leverkusen, zuletzt dort noch Ehrenvorsitzender. Er war „Ritter des Humors“ der Wiesdorfer Rheinkadetten als „Hans-Peter, der Bergische“, weil Meyer gebürtig aus Wuppertal stammte. Und er war Senator der Opladener Altstadtfunken.

Ein Funktionär war Meyer nicht im typischen Sinne, wollte es nie sein: „Ich zähle Medaillen nicht gerne“, hat er vor Jahren einmal in seiner Funktion als Vorsitzender des Trägervereins Olympia-Stützpunkt Köln-Bonn-Leverkusen gesagt. „Es gibt eine Tendenz bei Funktionsträgern im Sport, die meinen, es gehe nur um Medaillen. Für mich gelten aber auch vierte und fünfte Plätze, weil ich weiß, was so ein Sportler leistet.“ Und: „Sport muss man leben, ihn darf man nicht verwalten.“