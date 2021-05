Corona aktuell : Chempark startet Aufbau von Impfzentrum

Platz ist genug - die Organisation steht: An dieser Stelle im Chempark wird der Impfzentrumskomplex aufgebaut. Ab dem 1. Juni könnten die Impfungen starten. Foto: Currenta

Leverkusen In Leverkusen fiel am Dienstag der Startschuss für den Aufbau eins Impfzentrums, Krefeld und Dormagen folgen. Insgesamt mehr als 40.000 Beschäftigte an den drei Standorten könnten dann ein Impfangebot erhalten, heißt es.

Chempark Der Chempark-Manager Currenta baut einen Großzeltkomplex am Standort in Leverkusen. Dort soll ein Impfzentrum für die Mitarbeiter der ansässigen Unternehmen entstehen. Auch an den Standorten Dormagen und Krefeld-Uerdingen werden Impfzentren eingerichtet. Insgesamt mehr als 40.000 Mitarbeiter könnten dann ein Impfangebot von den Chempark-Unternehmen erhalten, meldet das Unternehmen am Dienstag.

„Innerhalb von maximal drei Wochen könnten dann die Impfwilligen aller Chempark-Unternehmen immunisiert werden. Die dazu notwendige Infrastruktur mit vier parallelen Impfmöglichkeiten in Leverkusen, zwei in Dormagen und einer in Uerdingen wird bis zum Monatsende stehen.“ Voraussetzung für die Impfungen: ausreichend vorhandenes Vakzin. Currenta stellt seine betriebsärztliche Abteilung in diesem Zeitraum komplett für die Impfaktion ab.

Infizierte gesamt 7011 (+61, 6950)

Davon gelten als genesen 6236 (+38, 6198)

Akut Erkrankte 683 (+23, 660)

Todesfälle 92 (92)

Inzidenz 193,6 (199,7)

Krankenhäuser Klinikum: 25 Patienten, zehn auf der Intensivstation. Remigius: zehn Patienten, drei auf der Intensivstation. Josef: ein Patient.

Imfpungen 59.710 (Stand Montag), davon 48.041 Erst-, 11.669 Zweitimpfungen.

(LH)