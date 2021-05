Basketball, 2. Bundesliga (ProA) : Heidelberg ist der Pro-A-Finalgegner der Giants

Leverkusen Die Pandemie hat den Spielplan in Gruppe 2 der ProA-Play-offs durchkreuzt. Nun hat die Liga entschieden, dass die Academics Heidelberg gegen die Bayer Giants um die Meisterschaft spielen sollen.

In einer gemeinsamen Videokonferenz einigten sich die Vereine der 2. Basketball-Bundesliga (ProA), die bestehenden Statuten beizubehalten und diese im laufenden Wettbewerb nicht mehr zu verändern. Daraus folgt, dass die aktuell wegen Corona-Infektionen in den jeweiligen Teams entfallenen Spiele nicht mehr ausgetragen werden. Durch die geltende behördliche Quarantäneanordnung der VfL Kirchheim Knights kann auch das Entscheidungsspiel gegen die Academics Heidelberg nicht mehr gespielt werden.

Die Bayer Giants sind davon betroffen. Als Sieger Der Play-off-Gruppe 1 steht für die Mannschaft von Trainer Hansi Gnad noch das Finale um die Meisterschaft in der ProA an. Die Academics Heidelberg sind Tabellenerster der Play-off-Gruppe 2, mit drei Siegen, einer Niederlage und sechs Wertungspunkten. Durch die coronabedingten Ausfälle haben sie nur vier Partien absolviert, wohingegen die punktgleichen VfL Kirchheim Knights fünf Spiele absolviert haben. Die Entscheidung, wer von beiden gegen Leverkusen das Finale spielt, ist am runden Tisch gefallen.

Laut Spiel- und Veranstaltungsordnung wird bei punktgleichen Teams das mit der geringeren Anzahl an durchgeführten Spielen besser platziert. Das bedeutet, dass die Giants gegen Heidelberg antreten werden. Die Vereine sind in der Terminfindung, es sieht nach Informationen unserer Redaktion aber nach einem Doppelspieltag am Wochenende aus: Erst empfangen die Giants die Academics (Samstag, 15 Uhr), dann folgt am Sonntag (17 Uhr) das Rückspiel in Heidelberg.