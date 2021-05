Fußball, Frauen-Bundesliga : Zwischen Matysik und Leverkusen passt es

Sylwia Matysik (r.) gewinnt seit einem knappen Jahr Zweikämpfe für Bayers Fußballerinnen. Foto: imago images/Tatjana Herzberg

Leverkusen Die polnische Nationalspielerin hat sich bei den Bundesliga-Fußballerinnen von Bayer 04 längst etabliert. „Ich fühle mich hier einfach wohl“, sagt die 23-Jährige, die ihren Vertrag um zwei Jahre verlängert hat.

Als junge Fußballspielerin den Weg ins Ausland zu suchen, sich dem Neuen in ungewohnter Umgebung und fremder Sprache zu stellen, ist eine riesige Herausforderung. Die Polin Sylwia Matysik hat den Schritt gewagt und ist im Sommer 2020 zu den Bundesliga-Fußballerinnen von Bayer Leverkusen gewechselt – eine Entscheidung, von der beide Seiten profitiert haben. Der Verein hat unlängst den Vertrag der Nationalspielerin um zwei Jahre verlängert. die 23-Jährige hat sich im Team von Trainer Achim Feifel etabliert und gilt wegen ihrer Spielweise als Antreiberin im Mittelfeld.

„Bayer 04 ist ein großer Verein und die Bedingungen sind einfach super. Ich sehe hier gute Voraussetzungen für meine persönliche Entwicklung als auch die der Mannschaft“, sagte Matysik im Interview mit der vereinseigenen Internetseite. Sie weiß aber auch zu schätzen, was Leverkusen jenseits des Sportlichen zu bieten hat. „Ich fühle mich hier einfach wohl und mag die ruhige Gegend, in der ich wohne.“ Mit entsprechend großer Vorfreude blickt sie auf die kommenden zwei Jahre unter dem Bayer-Kreuz.

Im Ausland eine neue Herausforderung zu suchen, war ein Schritt, den sich Matysik lange überlegt hat. Rückblickend ist es eine Erfahrung, die sie nicht mehr missen möchte – trotz der Anfangszeit in fremder Umgebung, die nicht immer einfach war. „Aber ich habe viel Hilfe erhalten. Die Spielerinnen und die Trainer haben mich sehr gut aufgenommen“, erzählt die Nationalspielerin. Das hat freilich auch dazu beigetragen, dass sie auf dem Rasen ihre Leistung bringen konnte.

Ihre erste Saison in Schwarz-Rot bereite ihr große Freude, sagt die Mittelfeldantreiberin, die 2013 mit der U17 ihres Heimatlandes Europameisterin wurde. Zudem wurde sie je fünf Mal polnische Meisterin und Pokalsiegerin – bei Medyk Konin und später Gornik Leczna. Auch in der Bundesliga ist ihr Ehrgeiz ungebrochen. „Drei Spieltage vor Schluss stehen wir auf dem fünften Platz und haben sogar noch die Möglichkeit auf den vierten – und um diesen werden wir kämpfen“, betont die 23-Jährige. „Das Team hat sich von Anfang an sehr gut entwickelt.“ Das liege auch an dem gezielten Training unter Achim Feifel. „Wir haben viel in den Bereichen Technik, Athletik und Taktik gearbeitet. Jede einzelne Spielerin hat Fortschritte gemacht. In dieser Mannschaft steckt viel Potenzial“, ist Matysik überzeugt.

In zehn Partien stand sie in der Frauen-Bundesliga für Bayer auf dem Rasen. Es hätten auch ein paar mehr sein können, doch eine Rückenverletzung bremste die Polin aus – Probleme mit den Bandscheiben. Ihr Comeback gab sie kürzlich beim 2:1-Sieg gegen die SGS Essen. „Mit meinem Rücken ist alles wieder in Ordnung“, gibt sie Entwarnung. „Ich habe keine Schmerzen mehr und kann voll trainieren und auch wieder spielen. Verletzungen sind für Spielerinnen nie einfach.“

Doch das ist Vergangenheit. Nun kann sie im Endspurt der Liga wieder mitmischen. Drei Partien sind es noch für Bayers Frauen. Der SV Meppen, FC Bayern und SC Sand stehen zum Abschluss einer bemerkenswerten Spielzeit noch auf dem Programm – Spiele, in denen Matysik ihre Freude am direkten Zweikampf für den Erfolg des Teams einsetzen will. „Das sind absolut meine Stärken. Ich spiele in der Defensive gerne aggressiv und gehe energisch in die Eins-gegen-Eins-Duelle“, betont sie.