Fußball, Kreisliga : VfL Witzhelden setzt auf den Nachwuchs

Witzheldens Routinier Roberto Strigari (vorne) legt eine fußballerische Pause ein. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Gleich acht Fußballer aus der U19 des VfL Witzhelden wagen den Sprung in die „Erste“. Trainer Rudi Mirtic sagt: „Wir setzen voll auf junge Leute.“

Der Umbruch beim VfL Witzhelden ist im vollen Gange. Zum Start der Saisonvorbereitung wird Trainer Rudi Mirtic gleich zwölf neue Spieler in seinem Team begrüßen dürfen. Leon Gonschior kommt vom GSV Langenfeld II nach Witzhelden. Lucas Bock wechselt vom Nachwuchs des SV Schlebusch zum VfL. Des Weiteren kehren Max Harlos und Maurice Kurella nach langer Pause zurück in den Amateurfußball und sollen dem A-Ligisten bei der Mission Klassenerhalt weiterhelfen. Außerdem haben mit Niklas Hamers, Maximilian Wannhoff, Moritz Wiemer, Finn Jacobs, Louis Kötting, Max Jeremy Potou, Paul Ostwald und Finn Carl gleich acht Spieler den Sprung aus der eigenen Jugend in die Seniorenmannschaft geschafft.

„Wir setzen voll auf junge Leute“, sagt Mirtic. Nach nur einem Punkt aus sieben Spielen und dem letzten Platz in der Tabelle zum Zeitpunkt des Abbruchs bleibt der Nicht-Abstieg auch in der kommenden Spielzeit das Ziel. Der Gang in die Kreisliga B wäre für Mirtic trotzdem kein Beinbruch. „Wir wollen uns hier in den nächsten Jahren etwas aufbauen. Aber wir wissen auch, dass gerade die Spieler, die aus der A-Jugend hochkommen, erst einmal Zeit in ihrer Entwicklung brauchen“, betont der 44-Jährige.

Beim VfL werde man daher alles in Ruhe angehen und versuchen, aus dem „jüngsten Team der Liga“ das Bestmögliche rauszuholen. Dabei helfen soll auch Marcel Jeske, der vom TuSpo Richrath nach Leichlingen wechselt und das Trainerteam ergänzen wird.

Los geht es bereits an diesem Wochenende mit dem Freundschaftsspiel gegen die Reserve vom SC Germania Reusrath. Insgesamt sind in der Vorbereitung elf Partien gegen Gegner auf ähnlichem Niveau geplant. Am 11. Juli steht zudem die erste Runde im Kreispokal an: beim Bezirksligisten 1. Spvg. Solingen-Wald. Der Wettbewerb der letzten Saison wird fortgesetzt, damit der Verband rechtzeitig einen Starter für den DFB-Pokal bekanntgeben kann. „Wir fahren als ganz krasser Außenseiter zu diesem Spiel“, berichtet Mirtic. Deshalb sehe er die Partie auch eher als einen guten Test zu Beginn der Vorbereitung an.

Zugänge Niklas Hamers, Maximilian Wannhoff, Moritz Wiemer, Finn Jacobs, Louis Kötting, Max Jeremy Potou, Paul Ostwald, Finn Carl (alle eigene Jugend), Max Harlos, Maurice Kurella (beide Rückehr nach Pause), Leon Gonschior (GSV Langenfeld II), Lucas Bock (SV Schlebusch U19).