Klavierabend in der Tonhalle : Rudi rockt Beethoven

Düsseldorf Der österreichische Pianist Rudolf Buchbinder spielte im Heinersdorff-Konzert in der Tonhalle Beethovens „Diabelli-Variationen“ – und originelle moderne Bearbeitungen.

Doch damit nicht genug: Ähnlich wie Diabelli forderte Buchbinder zeitgenössische Tonschöpfer auf, sich auf ihre Weise mit dem Diabelli-Thema auseinanderzusetzen. Elf noch lebende Komponisten kamen dieser Bitte nach, und so erlebte das Publikum in der Tonhalle am Beginn des Abends ganz unterschiedliche kompositorische Sichtweisen, beispielsweise von Lera Auerbach, Toshio Hosokawa, Brad Lubman, Johannes Maria Staud, Max Richter, Tan Dun oder Christian Jost, der seine Variation mit „Rock it, Rudi“ überschrieben hatte.