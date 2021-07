Basketball, 2. Bundesliga : Bei den Giants heißt es weiter „Boomshakalaka“

„Boomshakalaka – keiner zu Hause“, schallt es nach jedem Dunk von Giants-Center Dennis Heinzmann durch die Ostermann-Arena. Foto: imago/Beautiful Sports/imago

Leverkusen Dennis Heinzmann bleibt bis mindestens 2022 bei den Zweitliga-Basketballern des TSV Bayer 04 Leverkusen – eine richtungsweisende Entscheidung.

Da hat er die Fans der Bayer Giants ein wenig auf den Arm genommen. Der Leverkusener Basketball-Zweitligist veröffentlichte auf seinen Socal-Media-Kanälen ein Grußvideo von Dennis Heinzmann, in dem er sich zu seiner Zukunft äußerte. Was zunächst klang wie ein Karriereende mit 30 Jahren, erwies sich als Finte. Der Center verkündete seinen Verbleib bei den Giants und wird damit in seine insgesamt sechste beziehungsweise vierte Saison in Serie an der Bismarckstraße gehen.

Dass Heinzmann bleibt, ist mehr als ein Signal. Der Center ist nicht nur Mannschaftskapitän und Publikumsliebling, er ist auch einer der absoluten Leistungsträger. Zusammen mit Haris Hujic, der in der Bundesliga zur BG Göttingen wechselt, und dem in Leverkusen verbleibenden JJ Mann hat Heinzmann die Saison sportlich dominiert. Mann hatte vorige Saison einen Effizienzwert von 16,9. Heinzmann und Hujic folgten mit 14,9 und 14,6. Der Wert errechnet sich aus einem Mix an offensiven und defensiven Zahlen, aus denen die Gesamtstärke eines Spielers möglichst neutral abgebildet werden soll.

Bemerkenswert ist vor allem, dass Dennis Heinzmann für seine 8,5 Punkte und 7,8 Rebounds, die er durchschnittlich pro Spiel erreicht, nur eine Spielzeit von weniger als 19 Minuten pro Partie benötigt. Zum Vergleich: Mann und Hujic standen jeweils mehr als 27 Minuten auf dem Feld. Heinzmann ist zwar auf seiner Position naturgemäß anfällig für Fouls, doch er ist eine der größten sportlichen Waffen, die es in der ProA überhaupt gibt.

Dazu tragen freilich auch die Emotionen bei, die der vierfache Familienvater auf ein Spiel überträgt. Mit seinen 2,16 Metern ist er prädestiniert zum Dunken und Blocken. Legendär sind die Ansagen von Giants-Hallensprecher Richard Seifert. „Boomshakalaka – keiner zu Hause“, schallt es nach einem Dunk genauso durch die Ostermann-Arena wie nach einem spektakulären Block: „Not in my House – Dennis Heinzmann.“ Aktionen wie diese haben in der vorigen Saison einige Partien für die Giants entschieden, auch wenn nicht ein einziges Mal Zuschauer dabei sein durften.

Ein Zustand, den Heinzmann in der kommenden Serie gerne ändern würde. „Die Vorfreude steigt mit jedem Tag, und ich hoffe inständig, dass wir bald wieder vor unseren tollen Fans in der Ostermann-Arena spielen dürfen. Sie haben uns in der letzten Spielzeit bei unseren Partien arg gefehlt. Doch all das holen wir hoffentlich bald nach“, sagt er. Der Leistungsträger, der trotz seines Kapitänsamtes und seiner imposanten Erscheinung gar nicht unbedingt Lautsprecher der Mannschaft ist, freut sich sehr, dem Verein erhalten zu bleiben. „Nach all den Jahren ist es nach wie vor für mich etwas Besonderes, ein Teil der Giants-Familie zu sein. Wir haben eine sehr erfolgreiche Saison hinter uns, und selbstverständlich wollen wir 2021/22 an diese gute Leistung anknüpfen.“

Trainer Hansi Gnad zeigte sich bereits vor einigen Wochen zuversichtlich, Heinzmann halten zu können, und bezeichnete ihn als besonders wichtigen Baustein. „Für uns ist die Verlängerung von Dennis Heinzmann eine ganz wichtige und entscheidende Personalie. Dennis hat in den vergangenen Jahren eine Menge für das gesamte Programm gegeben und hat in der letzten Saison seine wohl beste Spielzeit in seiner Karriere absolviert“, fügt Assistenzcoach Jacques Schneider an. „Das liegt vor allem auch daran, dass er stets hart an sich und seinen Schwächen arbeitet.“