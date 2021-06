Fußball, Frauen-Bundesliga : Eichin hat ehrgeizige Pläne mit Bayers Fußballerinnen

Leverkusen Um die Vorhaben von Thomas Eichin in die Tat umzusetzen, hat der Frauen-Bundesligist Bayer 04 Leverkusen zwei weitere vielversprechende Talente verpflichtet.

Für derart ehrgeizige Pläne braucht es natürlich auch einen starken Kader. Das ist gar nicht so einfach – vor allem angesichts des großen Umbruchs in diesem Sommer mit inzwischen 13 Abgängen. Aber nach und nach kann der Verein auch immer mehr Verpflichtungen präsentieren. Die lassen durchaus aufhorchen.

Die 18-jährige Gräwe spielt seit 2019 für Wolfsburg – kam dabei zwar überwiegend in der Reserve in der zweiten Liga zum Einsatz, schaffte aber zwischenzeitlich den Sprung in den Erstligakader. „Mit ihr konnten wir ein echtes Top-Talent für uns gewinnen. Sie bringt alles, um sich schnell in der Bundesliga zu akklimatisieren“, ist Coach Achim Feifel überzeugt. Er preist neben der Zweikampfstärke der Mittelfeldspielerin auch deren fußballerische Qualität. Gräwe unterschrieb einen Zwei-Jahres-Vertrag. Für erst einmal eine Spielzeit schließt sich Pollak auf Leihbasis Bayer 04 an.